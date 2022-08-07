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جديد المحليات > “الخطوط السعودية” تقدم خصماً يصل إلى 40% لوجهات محلية وأوروبية وأمريكية
08/08/2022   12:39 ص

“الخطوط السعودية” تقدم خصماً يصل إلى 40% لوجهات محلية وأوروبية وأمريكية

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كشفت الخطوط السعودية عن عرضٍ ترويجيٍ، يتمثل في تخفيض يصل إلى 40% لرحلاتها الجوية إلى العديد من الوجهات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى بعض الوجهات المحلية الأخرى المختارة.

وأوضحت أن الحجز على الرحلات المشمولة بالعرض متاح من 7 إلى 12 أغسطس الجاري، بينما يمكن للضيوف السفر من تاريخ 15 سبتمبر 2022م إلى 15 نوفمبر 2022م.

وأضافت أن فترة السفر المحددة يتخللها إقامة العديد من الفعاليات السياحية الداخلية والمناسبات الوطنية، كاليوم الوطني وكذلك برنامج صيف السعودية الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار “جوي وأجوائي”، بالإضافة إلى الفعاليات العديدة في محافظة العُلا وغيرها من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنه يمكن الاستفادة من العرض عبر الحجز من موقعها الإلكتروني، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية.

“الخطوط السعودية” تقدم خصماً يصل إلى 40% لوجهات محلية وأوروبية وأمريكية

جديد المحليات
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