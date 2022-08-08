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جديد المحليات > 4 أضرار للموجات الحارة على الصحة النفسية.. وهذه طرق تخفيف الأعراض
08/08/2022   8:21 ص

4 أضرار للموجات الحارة على الصحة النفسية.. وهذه طرق تخفيف الأعراض

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استعرض المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أثر الموجات الحارة في الصحة النفسية في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأوضح المركز، أن الأجواء الحارة خاصةً في هذه الأيام من فصل الصيف تسبب ضرراً في الصحة النفسية، خاصة أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من أعراض العدوانية والقلق والفصام والتوتر.

ولفت إلى أن الدراسات اكتشفت أن تلك الأجواء لا تؤثر فقط في الذين يعانون من الأمراض النفسية، بل وعلى الأصحاء أيضاً، ومن الممكن أن تضعف درجات الحرارة العالية صحتهم النفسية بشكل عام.

ونوه إلى أن البعض يشعر بالتغيرات النفسية والمزاجية بسبب تغير الفصول، ويعانون من الاضطرابات العاطفية الموسمية، كما يتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالحر الشديد الضيق والتوتر فتزداد معدلات العنف والمشاحنات والكسل، إضافة إلى الاكتئاب. وفق “أخبار 24”.

ونصح المركز لتخفيف هذه الأعراض، بعدم التعرض للشمس مباشرة، وارتداء ملابس خفيفة، والاستحمام بالماء البارد، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة، وتجنب الأماكن المزدحمة، والالتزام بمواعيد الأدوية.

4 أضرار للموجات الحارة على الصحة النفسية.. وهذه طرق تخفيف الأعراض

جديد المحليات
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