نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “أمانة الرياض” تحدد ضوابط تخصيص مواقف المركبات عند العمائر السكنية
08/08/2022   8:21 ص

“أمانة الرياض” تحدد ضوابط تخصيص مواقف المركبات عند العمائر السكنية

+ = -
729

حددت أمانة منطقة الرياض، ضوابط تخصيص مواقف المركبات عند العمائر السكنية في مدينة الرياض.

وأكدت الأمانة، أن توفير مواقف كافية للمركبات شرط إلزامي على ملاك العمائر السكنية، لكن المساحة وكود وادي حنيفة يحددان العدد المناسب لها وفق ما نصت عليه اللوائح التنظيمية.

ونوهت إلى أن ضوابط تخصيص المواقف تشمل عمائر سكنية لا تقع ضمن نطاق وادي حنيفة ويتم توفير موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 200 م2، وموقفان لكل شقة مساحتها أكبر من 200 م2، وأما العمائر السكنية شقق مفروشة فسيكون لكل موقف شقة مفروشة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن العمائر السكنية ضمن كود وادي حنيفة يجرى توفير موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 130 م2، وموقفان لكل شقة مساحتها أكبر من 130 م2، وأما عمائر السكن الجماعي للأفراد لا يلزم توفير مواقف للمركبات.

امانة الرياض

“أمانة الرياض” تحدد ضوابط تخصيص مواقف المركبات عند العمائر السكنية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222156.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.