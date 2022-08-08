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جديد المحليات > وفد من منظومة الطاقة يزور مشروع نيوم لمتابعة أعمال ومشروعات الطاقة
08/08/2022   8:22 ص

وفد من منظومة الطاقة يزور مشروع نيوم لمتابعة أعمال ومشروعات الطاقة

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قام وفد من منظومة الطاقة، يتقدّمه مساعد سمو وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز؛ المهندس أحمد الزهراني، ومساعد سمو الوزير لشؤون الكهرباء؛ المهندس ناصر القحطاني، ويضم عدداً من قياديي المنظومة، بزيارة لمشروع نيوم.

والتقى الوفد بالرئيس التنفيذي لشركة نيوم للطاقة؛ بيتر تيريوم، وعددٍ من قياديي الشركة، بهدف متابعة سير الأعمال المشتركة، كمشروعات الطاقة المتجددة، والتقدم في تنفيذ مشروعات شبكات نقل الكهرباء.

وناقش الجانبان، مجالات التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، وسبل تعزيز استخدام مواد البناء البوليمرية المستدامة في مشروعات نيوم، ومجالات التعاون في مجالات المحتوى المحلي، وكفاءة الطاقة، والابتكار.

وفد من منظومة الطاقة يزور مشروع نيوم لمتابعة أعمال ومشروعات الطاقة

وفد من منظومة الطاقة يزور مشروع نيوم لمتابعة أعمال ومشروعات الطاقة

وفق “أخبار 24”.

وفد من منظومة الطاقة يزور مشروع نيوم لمتابعة أعمال ومشروعات الطاقة

جديد المحليات
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