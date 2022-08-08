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جديد المحليات > قد تحدث بشكل غير متوقع.. “سعود الطبية” تحذر من حساسية الفول السوداني وتبيّن أعراضها
08/08/2022   8:22 ص

قد تحدث بشكل غير متوقع.. “سعود الطبية” تحذر من حساسية الفول السوداني وتبيّن أعراضها

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية من حساسية الفول السوداني التي أشارت إلى أنها قد تحدث بشكل غير متوقع، مبينة الأعراض الدالة على الإصابة بها.

وأوضحت المدينة أن الكمية البسيطة جداً من تناول الفول السوداني قد تتسبب كذلك في ظهور أعراض الحساسية لذا يجب الحذر.

وأضافت أن أعراض حساسية الفول السوداني تختلف من شخص لآخر ومن نوبة لأخرى لدى نفس الشخص، وتشمل الطفح الجلدي، وتورم الوجه، وتقلصات وغثيان وقيء.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الأعراض تشمل كذلك وجود صعوبة في التنفس، ووجود صعوبة في البلع، والشعور بتنميل في الفم، وكذلك الشعور بالتعب.

حساسية الفول السوداني

قد تحدث بشكل غير متوقع.. “سعود الطبية” تحذر من حساسية الفول السوداني وتبيّن أعراضها

جديد المحليات
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