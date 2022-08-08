أنمار الحائلي يكشف السبب وراء تعاقد الاتحاد مع “كوستا”

علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على التعاقد مع المحترف الأنغولي، هيلدر كوستا، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).
وأعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، تعاقد الحائلي، مع هيلدر كوستا، لمدة سنة واحدة، بنظام الإعارة، مع أفضلية الشراء، قادما من نادي ليدز يونايتد.
وقال أنمار الحائلي: “التعاقد مع اللاعب هيلدر كوستا يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الأدوات التي تساعد الجهاز الفني في بناء استراتيجيته وتنفيذ منهجيته التكتيكية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هو لاعب كبير قادم من أقوى دوريات العالم حاله كحال بقية زملائه اللاعبين التي تم استقطابهم في السنوات الأخيرة الماضية”.
التعاقد مع اللاعب هيلدر كوستا يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الأدوات التي تساعد الجهاز الفني في بناء استراتيجيته وتنفيذ منهجيته التكتيكية. فهو لاعب كبير قادم من اقوى دوريات العالم حاله كحال بقية زملائه اللاعبين التي تم استقطابهم في السنوات الأخيرة الماضية. pic.twitter.com/fHRR4Maa0P
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) August 7, 2022