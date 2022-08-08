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رياضة > رسميا.. الاتحاد يتعاقد مع نجم “ليدز” هيلدر كوستا لمدة موسم واحد
08/08/2022   8:21 ص

رسميا.. الاتحاد يتعاقد مع نجم “ليدز” هيلدر كوستا لمدة موسم واحد

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أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، رسميا، أن مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي، حسم صفقة جديدة، من الدوري الإنجليزي، استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسمت إدارة نادي الاتحاد، صفقة ضم الأنجولي هيلدر كوستا، قادماً من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي.

وجاء تعاقد الاتحاد مع الجناح الأيمن الأنجولي هيلدر كوستا، بناءً على طلب المدير الفني الفريق، المدرب نونو سانتو، الذي دربه خلال فترة تواجدهما في وولفرهامبتون. وفق “أخبار 24”.

رسميا.. الاتحاد يتعاقد مع نجم “ليدز” هيلدر كوستا لمدة موسم واحد

رياضة
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