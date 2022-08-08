نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. لماذا اختار تركي آل الشيخ الهلال لمواجهة ألميريا في مباراة الأبطال؟
08/08/2022   8:21 ص

بالفيديو.. لماذا اختار تركي آل الشيخ الهلال لمواجهة ألميريا في مباراة الأبطال؟

+ = -
794

كشف رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، السبب وراء اختياره نادي الهلال، لمواجهة فريقه الإسباني، بمباراة الأبطال، التي أقيمت بينهما مساء الأحد.

ونجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره ألميريا، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب بيرنلي بمدينة بريتون البريطانية؛ في مباراة الأبطال الودية، ضمن تحضيراتهما للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وقال تركي آل الشيخ، خلال تواجده في الاستديو التحليلي للمباراة، عبر قناة “روتانا خليجية”: “اختياري اللعب مع الهلال لأني بأكبر بالهلال”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح تركي آل الشيخ: “اختياري اللعب مع الهلال أيضًا بسبب التسويق، لأن نادي الهلال هو الأكبر في المنطقة، وصاحب جماهير كبيرة، وأستطيع كسب جماهيرية كبيرة في المنطقة من اللعب معه”.

بالفيديو.. لماذا اختار تركي آل الشيخ الهلال لمواجهة ألميريا في مباراة الأبطال؟

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222162.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.