لقطة طريفة.. سالم الدوسري يرد على تركي آل الشيخ بعد تحذير رئيس ألميريا له (فيديو)

رد نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، على مزاح، رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، له، قبل مباراة الأبطال، التي اُقيمت بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب بيرنلي.
وقبل انطلاق المباراة، ذهب تركي آل الشيخ، إلى سالم الدوسري، خلال عملية الإحماء وقال له: “ما فيه خلط اليوم”، في إشارة لطريقة احتفال الدوسري بتسجيله للأهداف في شباك الخصوم.
ونشر سالم الدوسري، مقطع فيديو من حديث تركي آل الشيخ وتسجيله للهدف، وعلق عليها، قائلا: “معالي المستشار.. غالي والطلب رخيص، ونفذت طلبك بس انت ما قلت لي لا تسجل.. وفالكم التوفيق في (الليغا) إن شاءالله”. وفق “أخبار 24”.
ونجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره ألميريا، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب بيرنلي بمدينة بريتون البريطانية؛ في مباراة الأبطال الودية، ضمن تحضيراتهما للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).
معالي المستشار..
غالي والطلب رخيص 🙏😊
ونفذت طلبك بس انت ما قلت لي
لا تسجل😎
وفالكم التوفيق في “الليغا” ان شاءالله 🦁💪@Turki_alalshikh #الهلال_الميريا pic.twitter.com/tjY9kFNQOM
— سالم الدوسري (@salem_d29) August 7, 2022