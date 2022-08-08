لجنة الحكام تعقد اجتماعًا مرئيًا مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الثلاثاء اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي الاجتماع ضمن العمل المشترك مع الأندية لمناقشة آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.
وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الأول من الموسم المقبل بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن جدول مباريات الدور الأول من الجولة الأولى إلى الجولة 15 الذي ينطلق يوم الخميس 25 أغسطس الجاري.