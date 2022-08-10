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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار الغبار على الرياض والشرقية وأمطار بالأجزاء الغربية والجنوبية
10/08/2022   8:30 ص

طقس اليوم.. استمرار الغبار على الرياض والشرقية وأمطار بالأجزاء الغربية والجنوبية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

ونوه إلى أن التوقعات تشير إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الدرجات المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و46 درجة في المدينة المنورة والدمام، و45 درجة في الرياض، و37 درجة في جدة).

طقس اليوم.. استمرار الغبار على الرياض والشرقية وأمطار بالأجزاء الغربية والجنوبية

جديد المحليات
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