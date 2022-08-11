مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع طفيف في الحالات الحرجة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع طفيف في الحالات الحرجة، والوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 20 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811512 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة بعد انخفاض كبير خلال اليومين الماضيين، حيث تم دخول حالة واحدة جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 84 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 209 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 798172حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9264 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.