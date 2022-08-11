بالصور.. الأخضر الأولمبي يفوز على المغرب بهدفين.. ويحجز مقعدًا في نصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي

حقق المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المغربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي.
وسجل زياد الجهني هدف المباراة الأول عند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي بالشوط الأول.
وواصل المنتخب الوطني السعودي الضغط على مرمى المنتخب المغربي بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني لكن الدفاع المغربي تصدى لمحاولات الأخضر الأولمبي حتى نجح تركي المطيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني (90+1). وفق “أخبار 24”.
وأضاف المنتخب الأولمبي السعودي 3 نقاط جديدة إلى رصيده الذي وصل إلى 6 نقاط من مباراتين.
وفاز الأخضر الأولمبي في المواجهة الأولى على حساب أذربيجان بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة ويحجز مقعدًا في نصف نهائي البطولة.