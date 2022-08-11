لمعالجة حاجات وملاحظات السياح.. وزير السياحة يفتتح “مركز التحكم والقيادة”

افتتح وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، اليوم (الخميس)، مركز التحكم والقيادة بالهيئة السعودية للسياحة ضمن منظومة العناية بالزائر.
وأبانت الوزارة أن المركز يعنى بتوجيه وتمكين فرق العمل في القطاع السياحي لمعالجة المتطلبات ذات الأولوية للزوار، ويستخدم المركز التقنيات المتقدمة لمعالجة ملاحظاتهم واستفساراتهم، بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة العناية بالزائر، تتوقع خدمة ما يقارب مليون زائر بنهاية العام الحالي 2022، داخل وخارج المملكة، عبر 25 رقم دولي لخدمة الدول المستهدفة سياحيًا.
في السياق نفسه، كرّم وزير السياحة، المتميزين في مركز العناية بالزائر، وفقًا لنتائج رضا الزوار عن خدمات المركز، واستعرض أهم الإنجازات خلال الفترة الماضية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز التحكم والقيادة، يعمل على استعراض البيانات وتحليلها معتمدًا على مصادر الاتصال الهاتفي والمرئي، وتطبيق واتساب وقنوات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وقنوات “روح السعودية” وخدمات الزوار الذاتية، والمراكز التفاعلية خلال مواسم السعودية.