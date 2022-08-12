مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار معدل الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 130 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 106 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 24 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811748 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة؛ حيث غادرت 4 حالات غرفة العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، لينخفض إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 80 حالة .
ولفتت إلى استقرار معدل الوفيات، حيث سجلت مثل يوم أمس حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9265 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 183 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 798564 حالة.