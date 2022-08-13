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جديد المناطق > حملة ميدانية لضبط مخالفات غسل السيارات بشكل عشوائي في شوارع مكة
13/08/2022   10:24 ص

حملة ميدانية لضبط مخالفات غسل السيارات بشكل عشوائي في شوارع مكة

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نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، حملة ميدانية لمعالجة الظواهر السلبية ومكافحة غسل السيارات العشوائي في الشوارع.

وأوضحت الأمانة، أن الحملة استهدفت مواقع تواجد المخالفين الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع والميادين بصورة مخالفة، مؤكدةً أنه تم اتخاذ اللازم وإتلاف الأدوات المستخدمة.

كما أزالت الأمانة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، حظائر الأغنام المخالفة والمشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وفق “أخبار 24”.

حملة ميدانية لضبط مخالفات غسل السيارات بشكل عشوائي في شوارع مكة

جديد المناطق
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