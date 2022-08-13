نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بعد ختام معسكر إسبانيا.. النصر يخوض مواجهتين وديتين
13/08/2022   10:29 ص

بعد ختام معسكر إسبانيا.. النصر يخوض مواجهتين وديتين

+ = -
196

يخوض فريق النصر مباراة تجريبية أمام العربي “درجة الأولى” ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، يعقبها مواجهة تجريبية أخرى مع فريق سيحدد لاحقًا.

ومن المقرر أن تصل بعثة النصر إلى الرياض، مساء الجمعة، قادمة من إسبانيا عن طريق مصر بعد ختام المعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات.

وخاص النصر معسكرًا في ماربيا استمر لمدة 19 يومًا، تخللتها 5 مواجهات تجريبية.

ويبدأ النصر مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الوحدة على ملعب مرسول بارك في الـ27 من أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “أخبار 24”.

بعد ختام معسكر إسبانيا.. النصر يخوض مواجهتين وديتين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222868.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.