مستجدات “كورونا”.. ارتفاع طفيف في الوفيات والحالات الحرجة واستقرار الإصابات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، ارتفاعاً في الوفيات والحالات الحرجة، واستقراراً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار انخفاض حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 105 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض حالة واحدة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811853 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة حيث دخلت حالتان إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 82 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9269 حالة وفاة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 134 حالة، لكنها بقيت في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 798698 حالة.