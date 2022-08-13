كشفت وزارة الحج والعمرة عن مشروع اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، والتي تهدف إلى تحديد مسؤوليات المجلس التنسيقي ومهامه وآليات العمل وصلاحياته المالية والإدارية.
نصت اللائحة التنظيمية على أن المجلس كيان غير ربحي، يستهدف التنسيق بين المنشآت، ويعمل على تنفيذ العديد من المبادرات، وعقد الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ لتحسين فرص عمل المنشآت، على أن يكون مقره بمكة المكرمة، ويجوز انعقاده عن بُعد أو في مكان آخر.
وبحسب اللائحة المطروحة لأخذ مرئيات العموم عبر منصة “استطلاع”؛ يخضع المجلس لإشراف وزارة الحج والعمرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، التي تخوّل له التعامل باسمه ولحسابه، وتمنحه الحق في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
أهداف المجلس
عرض مشروع اللائحة أهداف المجلس، ومنها المساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة، والتنسيق بين المنشآت، وتقديم المبادرات، وعمل الدراسات في مجال خدمة حجاج الداخل لحل المشاكل، وتحسين وتجويد الخدمة المقدمة للحجاج، ونشر ثقافة حوكمة الأعمال والمهام لدى المنشآت، ونشر وتعزير ثقافة العمل التطوعي وبرامج المسؤولية المجتمعية للمنشآت.
مهام المجلس
من مهام المجلس طبقاً للائحة؛ التنسيق مع الوزارة والقطاعين الخاص وغير الربحي وبين المنشآت، بشأن كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج وتيسير أداء نسكهم، والاستعانة بالجهات المختصة وبيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير العمل المهني.
كما يتولى المجلس اقتراح السياسات والبرامج التي تحقق أهداف وغايات المجلس، وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة المجلس وأعمال الحج، وكذلك البيانات الخاصة بالمنشآت، وتسوية مطالبات الحجاج الناشئة عن التقصير في تقديم الخدمة.
تكوين المجلس
ونصت اللائحة على أن يتكون المجلس التنسيقي من: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان الدائمة والمؤقتة، والأمانة العامة، فيما تتكون الجمعية العمومية من جميع ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات.
اختصاصات الجمعية العمومية
وبحسب اللائحة، فإن الجمعية العمومية تختص باعتماد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس، واعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للمجلس، وتحديد المستحقات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأمين العام، وأي قرارات يطرحها المجلس للتصويت، والانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.
تكوين مجلس الإدارة وشروط الترشح
يتكون مجلس إدارة المجلس التنسيقي لحجاج الداخل من 6 أعضاء، ومدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتعد أبرز الشروط للترشح لعضوية المجلس ألا يكون قد صدر في حق المؤسسة أو الشركة قرار بالإيقاف عن الخدمة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وألا تقل درجة تقييم المؤسسة أو الشركة عن 85%، وألا تقل ممارسته لخدمة حجاج الداخل عن 5 سنوات، وألا يتخطى عمر المرشح 65 عامًا، وأن يكون لائقًا صحيًا، ولا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. وفق “أخبار 24”.
ويعين وزير الحج والعمرة، رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الستة، وينتخب المجلس نائبًا له.
الأمانة العامة
يرشح المجلس أمينًا عامًا له من بين أعضائه، ويعتمده الوزير، ويجوز إعفاؤه بموافقة الوزير، ويحق للمجلس ترشيح أمين عام من غير أعضائه، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره عن 65 عامًا، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية، وأن تتوفر مدة خبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال خدمة الحجاج.
الموارد المالية للمجلس
تتكون موارد المجلس من المقابل المالي للخدمات، وأجور الخدمات المباشرة، والهبات والمنح، وإيرادات المبادرات الاستثمارية، والموارد الأخرى، بموافقة الوزارة، فيما شددت اللائحة على عدم تحميل الحجاج مبالغ مالية إضافية لقاء المقابل المالي الذي ستدفعه المنشآت للمجلس التنسيقي والتأكيد عليها بذلك.
ضوابط يلتزم بها المجلس
يلتزم المجلس بعدة ضوابط وفقًا لمشروع اللائحة، منها ألا يصرف أي مبلغ من صندوق المجلس أو الحساب البنكي أو أي حوالة، إلا بموجب سند صرف موقَّع من رئيس مجلس الإدارة، كما تعد الشعبة المالية موازنة مراجعة شهرية، تُعتمد من أمين عام المجلس ويتم عرضها على المجلس في اجتماعه، ويجوز بقرار من المجلس تخصيص سلفة نقدية قدرها الأقصى 30 ألف ريال تُصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة، ويصرف لكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة لا تزيد على ألفي ريال لقاء حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية.