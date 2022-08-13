بالصور.. “الربيعة” يطمئن على تأمين وتسليم المساعدات الإيوائية للاجئين من أوكرانيا في بولندا

زار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة مستودع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بولندا.
واطلع الربيعة برفقة ممثلي المفوضية على المساعدات الإيوائية المقدمة ضمن منحة المملكة البالغة 10 ملايين دولار لدعم اللاجئين من أوكرانيا، واطمأن على اكتمال الترتيبات لتقديمها لمستحقيها.
كما تفقد مركز توزيع المواد الإيوائية التابع للمفوضية، وتعرف على آلية تسليم المساعدات للمستفيدين، موضحاً أن مساعدات المملكة تستهدف قرابة 100 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا. وفق “أخبار 24”.
وأكد الربيعة أن المملكة تحرص دوماً على الوقوف إلى جانب اللاجئين ومساندتهم حول العالم استشعاراً بمسؤوليتها الإنسانية، حيث زار محطة النقل الطبي في برزيميسل البولندية، والمركز الحيوي لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا.