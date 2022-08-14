توفر 2.9 ألف قطعة سكنية.. اعتماد 17 مخططاً سكنياً جديداً بالمدينة المنورة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 17 مخططاً سكنياً جديداً، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 2.2 مليون متر مربع، لتوفير ما يربو على 2.9 ألف قطعة سكنية متعددة المساحات.
وأوضحت أمانة المنطقة أن المخططات جرى اعتمادها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي تضم 16 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، و21 حديقة عامة، و23 مسجداً، إضافة إلى العديد من المرافق العامة والحكومية.
وأبانت أن المخططات السكنية الجديدة ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، ودعم برامج التوسّع العمراني وخطط التطوير البيئي والاقتصادي.
وفق “أخبار 24”.