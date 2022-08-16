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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية محتملة جنوباً وغرباً وغبار وأتربة تغطي معظم المناطق
16/08/2022   6:56 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية محتملة جنوباً وغرباً وغبار وأتربة تغطي معظم المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأضاف أن فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مستمرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف.

ونوه إلى أن السحب المصحوبة برياح نشطة سيمتد تأثيرها كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، فيما لا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (44 درجة في مكة المكرمة، و45 درجة في المدينة المنورة، و42 درجة في الرياض، و46 درجة في الدمام، و40 درجة في جدة).

طقس اليوم.. أمطار رعدية محتملة جنوباً وغرباً وغبار وأتربة تغطي معظم المناطق

جديد المحليات
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