أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم (الاثنين)، عن تنظيم النسخة الثانية من برنامج “مهارات المسرح المتقدمة” في مدينة الرياض، ويستهدف المهتمين بمجال المسرح من عمر 18 عاماً وأكثر، إلى جانب الممارسين الحاليين في قطاع المسرح والفنون الأدائية.
وبينت أن البرنامج تدريبي للمحترفين في تقنيات وأساليب المسرح المتقدمة لتطوير قدرات الممارسين والمهتمين في المجال، حيث سيخضع المشاركون فيه إلى دورات تدريبية وورش عمل في بناء الشخصيات والمشاهد المسرحية، ومهارات الإخراج والتمثيل، يقدمها المدربان: فكتور بورك، وإيدن كوندرون.
وأوضحت أن الرياض ستشهد بداية البرنامج التدريبي يوم 4 سبتمبر على أن يمتد إلى الأول من أكتوبر؛ ومن ثم ينتقل إلى جدة من 4 أكتوبر حتى 31 أكتوبر، حيث يقام على فترتين صباحية ومسائية بمعدل 4 ساعات لكل فترة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف مهارات المسرح المتقدمة، وصقل مهارات المتدربين، وتطوير أدواتهم المسرحية لدعم وتقوية البنية التحتية للقطاع المسرحي بالمملكة، ورفع مستوى الوعي لدى المتدربين وإتاحة مصادر تعلم مناسبة لمهاراتهم، وتمكينهم على التكامل مع بعضهم البعض طبقاً لمهاراتهم في التمثيل والإخراج.