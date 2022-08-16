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جديد المحليات > تمنح للمؤسسات والأفراد.. الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يطلق جائزة لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة
16/08/2022   6:55 ص

تمنح للمؤسسات والأفراد.. الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يطلق جائزة لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة

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أطلق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، جائزة لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، تمنح للمؤسسات والأفراد؛ وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 .

وأكد الأمير عبدالإله أن الجائزة تأتي تماشياً مع الحراك المجتمعي الذي يسهم في تفعيل دور الترابط الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية لوطن مزدهر ونابض بالحياة، تعزز من نهضته استراتيجيته الطموحة.

من جانبها، أوضحت أمين عام الجائزة الأميرة فهدة بنت عبدالإله، أن الجائزة حافزٌ معنوي طموح يحقق التفاعل المجتمعي للفئات المستهدفة من رواد الأعمال والأسر المنتجة، ويسهم في رفع التنافسية لتقديم أنشطة بجودة عالية ومبتكرة، وإيجاد فرص استثمارية تقود مسيرة النمو الاقتصادي. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الجائزة تهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات ريادة الأعمال، والأسر المنتجة، وتنمية الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، واستثمار طاقات الوطن بما يدعم برامج الرؤية، وترسيخ مفهوم قيمة العمل لدى أفراد المجتمع.

تمنح للمؤسسات والأفراد.. الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يطلق جائزة لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة

جديد المحليات
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