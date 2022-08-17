لحمايتهن من الشمس.. وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام (صور)

وزعت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، المظلات لقاصدات البيت الحرام؛ لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف.
وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير، أن منسوبات الوكالة يقمن بتوزيع المظلات على قاصدات البيت العتيق في بادرة إنسانية نبيلة؛ للتخفيف عليهن من أشعة الشمس أثناء تأديتهن للمناسك التعبدية بروحانية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية هدفها تجويد المنظومة النسائية، والارتقاء بها، بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.