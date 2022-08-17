بالفيديو.. الترفيه: تكريم 30 من قادة الترفيه بعد تأهيلهم ضمن مبادرة صناع السعادة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن الاحتفال بتكريم 30 من قادة الترفيه بعد إكمالهم البرنامج التدريبي ضمن مبادرة صناع السعادة، بدعم من ولي العهد.
وأطلقت هيئة الترفيه المبادرة لتأهيل وتدريب 100 ألف شاب وفتاة في برامج متنوعة، ليكونوا كوادر بشرية متخصصة في القطاع، وتمكين الكفاءات السعودية في إطار استراتيجيتها.
ويشمل التدريب إدارة الحشود، وإدارة المراكز الترفيهية والصيانة والسلامة العامة في مراكز الترفيه، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وتسويقها، وبرامج الزمالة لنقل المعرفة. وفق “أخبار 24”.
ويؤهل برنامج قادة الترفيه مجموعة من القيادات التنفيذية في القطاع بالتعاون مع أفضل الجامعات المتخصصة في التطوير القيادي والشركات العالمية الرائدة في قطاع الترفيه.
بدعم سيدي ولي العهد احتفلنا اليوم بتكريم 30 من قادة الترفيه بعد إكمالهم للبرنامج التدريبي ضمن مبادرة #صناع_السعادة واللي أطلقتها الهيئة لتأهيل وتدريب 100ألف شاب وشابه في برامج متنوعة ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/jBlWJglsIp
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 16, 2022