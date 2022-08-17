مهرجان “صيف أبها” يتيح الدخول مجانًا لزواره

أتاحت اللجنة المنظمة لمهرجان “صيف أبها 2022” المقام في “سما أبها”، الدخول للزوار والمصطافين مجاناً، اليوم (الأربعاء)، ضمن المشاركة في تفعيل مبادرة “حسن الوفادة” التي تحمل شعار “ضيفك هو ضيف عسير كلها”.
وانطلقت فعاليات المهرجان في الـ 28 من يوليو الماضي، تحت شعار “فوق الجبال”، والذي يحوي العديد من الفعاليات والخيارات والتجارب السياحية الممتعة، ويقدم تجربة فريدة من المتعة والفن والخيال والمغامرة.
ويضم المهرجان عدة مناطق منوعة، منها “القرية السحرية” و”المسرح الأزرق” ومنطقة “ميفانا” التي تقدم أشهر المأكولات المحلية والعالمية من خلال طهاة سعوديين، إلى جانب منطقة “الكرنفال والمغامرات”، ذات الآفاق الابتكارية والتقليدية المتنوعة، و”منطقة الأطفال” التي تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة بين اللعب والتعلم والترفيه، ومنطقة “التسوق والبيع بالتجزئة”. وفق “أخبار 24”.