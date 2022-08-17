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رياضة > إيلون ماسك على “تويتر”: سأشتري مانشستر يونايتد
17/08/2022   6:55 ص

إيلون ماسك على “تويتر”: سأشتري مانشستر يونايتد

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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه سيشتري نادي مانشستر يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب ماسك مغرداً عبر حسابه في موقع “تويتر” قائلاً: “سأشتري مانشستر يونايتد، مرحباً بكم”.

ولقيت تغريدة الملياردير الأمريكي تفاعلاً من قبل عدد من المغردين، حيث تلقى بعضهم تغريدته بالسخرية، فيما عبر آخرون عن ترحيبهم بقيامه بشراء النادي الإنجليزي. وفق “أخبار 24”.

ويعيش نادي مانشستر يونايتد فترة سيئة منذ الموسم الماضي، حيث يعاني من سوء النتائج التي حرمته من احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى خسارته أول مباراتين في الدوري لهذا الموسم.

إيلون ماسك على “تويتر”: سأشتري مانشستر يونايتد

رياضة
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