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رياضة > الفيصل: أمنياتي للأشقاء بقطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية من المونديال
17/08/2022   6:55 ص

الفيصل: أمنياتي للأشقاء بقطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية من المونديال

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تمنى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق للأشقاء بدولة قطر في تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر: “مع انطلاق العد التنازلي لبدء مونديال كل العرب .. كأس العالم – قطر 2022 أمنياتي للأشقاء في قطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية، تتوّج هذا العمل الكبير الذي نفخر به جميعًا”.

وفق “أخبار 24”.

الفيصل: أمنياتي للأشقاء بقطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية من المونديال

رياضة
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