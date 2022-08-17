الفيصل: أمنياتي للأشقاء بقطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية من المونديال

تمنى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق للأشقاء بدولة قطر في تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.
وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر: “مع انطلاق العد التنازلي لبدء مونديال كل العرب .. كأس العالم – قطر 2022 أمنياتي للأشقاء في قطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية، تتوّج هذا العمل الكبير الذي نفخر به جميعًا”.
مع انطلاق العد التنازلي لبدء مونديال كل العرب .. كأس العالم – قطر 2022 🇶🇦 🏆
أمنياتي للأشقاء في قطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية، تتوّج هذا العمل الكبير الذي نفخر به جميعًا 🙏 pic.twitter.com/KpBFUJnKPq
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 16, 2022
وفق “أخبار 24”.