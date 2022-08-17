طقس اليوم.. أمطار مع غبار بمكة والمدينة وجنوب الرياض.. وأتربة مثارة شرق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ونجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
وأضاف أن فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مستمرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).
ونوه إلى أنه لا يزال النشاط مستمراً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (43 درجة في مكة المكرمة، و45 درجة في المدينة المنورة، و43 درجة في المدينة المنورة، و46 درجة في الدمام، و38 درجة في جدة).