تعرف على المهن التي تتطلب ترخيصاً حرفياً اعتباراً من يونيو 2023

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهن التي تتطلب ترخيصاً حرفياً اعتباراً من 1 يونيو 2023؛ وذلك بموجب القرار الذي أعلنته الوزارة أمس (الثلاثاء).
وتشمل المهن المتطلبة ترخيصاً حرفياً في مجال غسل وكي وتنظيف الملابس، مهن: عامل تنظيف، وكي الملابس، وكواء الملابس بالبخار، ومشغل غسالات الملابس، وعامل الغسيل والكي.
كما تشمل المهن المتطلبة الترخيص بمجال النجارة والحدادة والألمنيوم: منجد الأثاث، ونجار الديكور العام، ونجار الأثاث، والحداد، ونجار الأثاث العام، وحداد الأبواب المعدنية، ونجار الباب والشباك، وفني الألمنيوم، ونجار الجدران والأرضيات، وفني اللحامات، ونجار الديكور.وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى مجال صيانة السيارات، أوضحت الوزارة المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي، وتشمل مهن: فني الديترات، ومركب زجاج المركبات، وميكانيكي السيارات، وفني خراطة المحركات، وفني فحص السيارات، وفني صيانة المركبات الخفيفة، وكهربائي السيارات، وميكانيكي الفرامل، وحداد ترميم هياكل المركبات، ومنجد المركبات، وسمكري أجسام المركبات، وميكانيكي مكيف المركبات، وعامل العزل الحراري، ودهان المركبات، ومشحم ومزيت السيارات.