بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل الرئيس الأوزبكي في قصر السلام بجدة.. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية أوزباكستان في الديوان الملكي بقصر السلام بمدينة جدة، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية له.
وعقب الاستقبال عقد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأوزبكي، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات.
بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:
– مذكرةُ تفاهمٍ للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ ومستشار رئيس الجمهورية في قضايا التعاون مع المنظمات العامة والدينية مظفر كميلوف.
– اتفاقية للتعاونِ في مجالِ الطاقة بين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، والنائب الأول لوزير الطاقة عظيم أحمد خودجايف.
– مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ وتبادلِ الأخبارِ بين وكالاتِ الأنباءِ في البلدين بين وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، ونائب وزير الخارجية بالوكالة فوركات صديكوف.
– مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ السياحة بين وزير السياحة أحمد الخطيب، ونائب وزير الخارجية بالوكالة فوركات صديكوف.
– مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ تطويرِ البيطرةِ والثروةِ الحيوانية بين وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.
– مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ الزراعة بين وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية لزيز قدراتوف.
– مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في المجالِ الصحي بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.
– مذكرةُ تفاهمٍ لتعزيزِ التعاونِ في مجالِ الرياضة بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف. وفق “أخبار 24”.
– اتفاقيةٌ بشأنِ التعاونِ والمساعدةِ المتبادلةِ في المسائلِ الجمركية بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.
– مذكرةُ تفاهمٍ في مجال حقوقِ الإنسان بين وزير الاستثمار المهندس الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.
– اتفاقيةُ تعاونٍ لتوظيفِ العمالة بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.
– مذكرةُ تعاونٍ في مجالِ التعليمِ والعلوم بين وزير التعليم حمد آل الشيخ، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية لزيز قدراتوف.
– مذكرةُ التفاهمِ القائمةِ في مجالِ خدماتِ النقلِ الجوي بين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.
– مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ العلميِّ والتقنيِّ بين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ووزير وزارة التنمية الابتكارية إبراهيم عبدالرحمنوف.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة فخامة رئيس جمهورية #أوزبكستان ويقيم مراسم استقبال رسمية لفخامته.#الرئيس_الأوزبكي_في_جدة#واس pic.twitter.com/gR6hhH6oBO
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 17, 2022
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ورئيس جمهورية #أوزبكستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية.#الرئيس_الأوزبكي_في_جدة #واس pic.twitter.com/hAsbcFTEHS
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 17, 2022