مستجدات “كورونا”.. الإصابات تنخفض إلى ما دون المائة.. وارتفاع طفيف في الوفيات والتعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا إلى ما دون المائة، وتسجيل ارتفاع طفيف في الوفيات ونسب التعافي، مع استمرار انخفاض الحالات الحرجة.
وأشارت الإحصائيات، انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 97 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 7 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812397 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة استمر في النزول حيث غادرت حالتان العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 77 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 135 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 799354حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9273 حالة وفاة.