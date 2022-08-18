أمير جازان بالنيابة يحيل المتسببين في تحويل مجاري الأودية إلى النيابة ويعفي عدداً من المسؤولين

أصدر أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) قرارات بإعفاء رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي وإزالة تعديات الأودية والعقوم في محافطتي أحد المسارحة والدرب.
وشملت القرارات إحالة المتسببين في تحويل مجاري الأودية إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
وجاءت القرارات على خلفية غرق عدة قرى في جازان بسبب السيول.
وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز، قد وجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب تحول السيول إلى القرى في محافظتي أحد المسارحة والدرب، ومن ضمن مهام اللجنة التحقيق مع المُتسببين ورفع النتائج بشكل عاجل، تمهيداً لمحاسبة المُقصرين نظاماً. وفق “أخبار 24”.