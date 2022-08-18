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جديد المحليات > “التعليم”: إنهاء الدراسة بنظام المقررات للثالث الثانوي وقصر تطبيقه على العام الحالي فقط
18/08/2022   1:17 م

“التعليم”: إنهاء الدراسة بنظام المقررات للثالث الثانوي وقصر تطبيقه على العام الحالي فقط

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أكدت وزارة التعليم أن العام الدراسي الجديد لعام 1444هـ سيكون آخر سنوات الدراسة بنظام المقررات للصف الثالث الثانوي.

وذكرت الوزارة أن نظام المقررات على الصف الثالث الثانوي سيستمر في العام الدراسي الجديد على أن يبلغ زمن الحصة الدراسية 50 دقيقة بجميع الصفوف بالمرحلة الثانوية لنظامي المسارات والمقررات.

يذكر أن نظام المقررات في المدارس الثانوية يختار من خلاله الطالب 7 أو 8 مقررات كحد أقصى لكل مستوى، ضمن مسارين للبنين والبنات، هما العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، ووفق معدل تراكمي يحتسب من أول مستوى بنسب ثابتة. وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: إنهاء الدراسة بنظام المقررات للثالث الثانوي وقصر تطبيقه على العام الحالي فقط

جديد المحليات
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