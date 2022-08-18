في 15 مدينة.. “هيئة المهندسين” تعلن إطلاق البرنامج التدريبي لمهارات مهندسي المساحة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق البرنامج التدريبي لمهارات مهندسي المساحة بهدف تلبية احتياجات القطاع المساحي في المملكة بما يضمن تحقيق أعلى المعايير الاحترافية في القطاع.
وأوضح أمين عام الهيئة، المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن البرنامج يُقام في 15 مدينة ومنطقة حول المملكة، تشمل الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة، وخميس مشيط، وتبوك، والعلا، والأحساء، ونجران، وأبها، والجوف، وحائل، وينبع، وجازان. وفق “أخبار 24”.
وأبان “العبداللطيف” أن البرنامج يستهدف تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في برنامجي المساحة والمدنية ويقدم عدة مزايا مهنية، إذ إنه يسهم في تحقيق فرص وظيفية مناسبة، وتحسين كفاءة الكوادر الهندسية ومصدر دخل إضافي عبر فتح مكتب هندسي، إضافةً إلى حصول المتدربين على شهادة مهنية معتمدة في المجال المساحي .