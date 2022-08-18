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جديد المحليات > الرياض تستضيف أول تجمع عالمي حول مستقبل صناعة تحلية المياه
18/08/2022   4:49 م

الرياض تستضيف أول تجمع عالمي حول مستقبل صناعة تحلية المياه

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تستعد الرياض لاستضافة المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة “التحلية”، كأول تجمع عالمي من نوعه يستشرف آفاق وحلول مستقبل المياه في العالم لتطوير الصناعة وبحث وطرح الحلول المستدامة، تحت شعار “التحلية في الفضاء”.

وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المؤتمر سيعقد في الفترة من 11- 13 سبتمبر المقبل، بمشاركة صانعي السياسات والمبتكرين والممولين والمسوقين والمشغلين والمقاولين والمطورين، وكذلك موردي التكنولوجيا حول العالم.

وأبانت أن المؤتمر سيشهد إطلاق مجموعة من المبادرات والتحالفات النوعية لتعزيز البنية التحتية لتحلية المياه خلال العقد القادم، على رأسها مبادرة البنك الدولي لدعم خطط الاستثمارات في تنظيم تحلية المياه وبحث حلول جديدة لإيجاد فرص توفير التكلفة، والاستثمار في موارد المياه غير التقليدية. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيرسم خارطة طريق لتطوير صناعة تحلية المياه غير تقليدي حتى 2030، وذلك من خلال بحث الفرص لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% وتنمية الإيرادات في الصناعة، والتحكم في سعر تحلية المياه ليصبح السعر القياسي العالمي 0.32 دولار للمتر مكعب.

الرياض تستضيف أول تجمع عالمي حول مستقبل صناعة تحلية المياه

جديد المحليات
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