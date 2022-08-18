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جديد المحليات > بالصور.. أمير الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة عقب حصولها على الدكتوراه من أمريكا
18/08/2022   4:49 م

بالصور.. أمير الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة عقب حصولها على الدكتوراه من أمريكا

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استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، المواطنة الكفيفة رقية بنت محمد عجاج بعد حصولها على شهادة الدكتوراة من جامعة منيسوتا الأمريكية.

وأوضح أمير المنطقة أن دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالتعليم ووضعه في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، مكّن مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية من الاستفادة من المنظومة التعليمية وخاصة الفئات التي لها ظروف خاصة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المواطنة الكفيفة رقية عجاج حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة منيسوتا الأمريكية والتي جاءت تحت عنوان “استكشاف التجربة الأكاديمية والاجتماعية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر في الجامعات السعودية”.

أمير الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة عقب حصولها على الدكتوراة من أمريكا

أمير الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة عقب حصولها على الدكتوراة من أمريكا

بالصور.. أمير الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة عقب حصولها على الدكتوراه من أمريكا

جديد المحليات
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