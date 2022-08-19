منها تجهيز مراكز شرطة متحركة.. “الداخلية” توقع عقود مشاريع جديدة للأمن العام

أعلن مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية، توقيع عقود عدد من المشاريع للمديرية العامة للأمن العام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030 مع عدد من شركات القطاع الخاص.
وشملت المشروعات، مبادرة تطوير منصة القضايا (أمن)، ومبادرة المراكز الرائدة، ومبادرة تجهيز مراكز الشرط المتحركة (المتنقلة)، حيث جرى ذلك بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.
وأوضحَ مدير الأمن العام خلال توقيع العقود الذي تم بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، أن مؤشرات الأمن التي حققتها الوزارة وانعكاسها إيجاباً على جودة الحياة في المملكة لم تكن لتتم لولا الدعم السخي من القيادة.
جانب من توقيع عقود عدد من المشاريع التطويرية للأمن العام ضمن برنامج جودة الحياة pic.twitter.com/efZmDxRdya
— الأمن العام (@security_gov) August 18, 2022
وفق “أخبار 24”.