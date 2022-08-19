بالفيديو.. “الأرصاد”: يختلف الشعور بالحرارة من شخص لآخر لهذه الأسباب

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن درجة الشعور بالحرارة هي درجة الحرارة الظاهرية التي يتم الشعور بها في الأماكن المفتوحة، والتي تتسبب فيها عدة عوامل مجتمعة تتمثل في درجة الحرارة الهواء والرطوبة والنسبية وسرعة الرياح.
وأوضح المركز، أن درجة الشعور بالحرارة تختلف من شخص لآخر باختلاف العوامل الخارجية المؤثرة، مضيفاً أن الشعور بالحرارة يتأثر بنوعية الملابس وحالة الصحة البدنية للشخص.
ولفت إلى أنه مع الرطوبة يبدو الهواء أكثر سخونة وينخفض معدل تبخر العرق، ومع الرياح يبدو الهواء أكثر برودة ويزيد معدل تبخر العرق.
💡 يختلف الشعور بالحرارة من شخص لآخر لهذه الأسباب..#صيفك_بوعي#شاركنا_صيفك#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/NPuMGZsejX
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) August 18, 2022
وفق “أخبار 24”.