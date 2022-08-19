“هيئة النقل” توجه منشآت تأجير السيارات بعدم ممارسة نشاط بيع المركبات الجديدة

وجهت الهيئة العامة للنقل جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات بعدم ممارسة بيع المركبات الجديدة.
وأكدت الهيئة، في تعميم أصدرته بهذا الشأن، أنه يجب على جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات أن يكون شراؤها للسيارات لغرض التأجير فقط وعدم ممارسة نشاط البيع للسيارات الجديدة.
وأضافت أن هذا التعميم جاء بعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، والمادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للنقل والتي نصت على أن الهيئة تهدف إلى تنظيم نشاط النقل والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار. وفق “أخبار 24”.