معسكرات خارجية: الاتحاد بدون هزيمة.. وسقوط الشباب بسداسية أمام سيلتا فيغو

تواصل أندية دوري المحترفين تحضيراتها لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث أقام العديد من الفرق معسكرات خارجية خاضوا خلالها العديد من المباريات الودية.
ونرصد في هذا التقرير تحضيرات الاتحاد والشباب خلال معسكرهما الخارجيين.
تحضيرات الاتحاد
وصلت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى جدة، مساء أمس السبت، بعد نهاية المعسكر الإعدادي في النمسا.
وخاض الاتحاد عددا من المباريات الودية خلال معسكر النمسا قبل انطلاق منافسات الدوري.
مواجهة الوحدة الإماراتي
تعادل فريق الاتحاد، أمام نظيره الوحدة الإماراتي، في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريق للموسم المقبل.
وتقدم البرازيلي رومارينهو بالهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة21، بعد تمريرة خلف المدافعين ليحولها بقدمه لداخل شباك الوحدة الإماراتي.
وأدرك فريق الوحدة الإماراتي التعادل في الدقيقة 31، عن طريق اللاعب إسماعيل مطر، بتسديدة ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.
سالزبورج
حقق نادي الاتحاد الفوز على منافسه سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-3 خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين تحضيرًا للموسم الجديد.
وسجل البرازيلي رومارينهو (هدفين) والمدافع أحمد شراحيلي أهداف الاتحاد في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 3-1.
وأضاف هارون كمارا الهدف الرابع لنادي الاتحاد، فيما قلص سالزبورج النمساوي النتيجة بتسجيله هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة 4_3.
لوزيرن السويسري
حقق فريق الاتحاد فوزًا على نظيره لوزيرن السويسري، بنتيجة 1-0، في أولى تجاربه الودية، ضمن معسكره التحضيري بالنمسا. وفق “أخبار 24”.
وسجل المهاجم المغربي الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 5، مستغلا ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، حولها برأسه في الشباك.
وتسبب اللاعب طارق حامد في ركلة جزاء ضد الاتحاد، لكن الحارس مارسيلو غروهي تصدى لها بنجاح.
تحضيرات الشباب
غادرت بعثة فريق الشباب معسكر إسبانيا، مُتجهة إلى المملكة لاستكمال التحضيرات.
ونظم الشباب معسكرًا تحضيريًا بمدينة ماربيا الإسبانية في يوليو الماضي؛ حيث تخلله عدة مباريات ودية.
وواجه الشباب وديًا كلًا من لاس بالماس، ريال سرقسطة، ألخيسراس وسيلتا فيغو الإسباني.
لاس بالماس
فاز الشباب على لاس بالماس بنيجة هدفين لهدف، سجلهما هتان سلطان باهبري وخالد الغامدي، بينما سجل هدف فريق لاس بالماس اللاعب الآ جارسيا.
ريال سرقسطة
خسر الشباب أمام ريال سرقسطة بنتيجة هدفين لهدف، وسجل هدفي الفريق الإسباني كل من جاير أمادور وزميله إيفان أثون، بينما جاء هدف الشباب عن طريق جوانكا
لومبيديكا الإسباني
فاز فريق الشباب بثنائية مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره ريال بالومبيديكا الإسباني، وسجل ثنائية فريق الشباب خلال المباراة كل من جوانكا وسعيد الربيعي.
سيلتا فيغو
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أمام نظيره سيلتا فيغو الإسباني، بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 6 أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).