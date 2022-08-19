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جديد المحليات > بهدف تعزيز الإرث الوطني.. فعاليات يومية لتعليم “العرضة السعودية” وصناعة “المسابيح” في بيت حائل
19/08/2022   12:06 ص

بهدف تعزيز الإرث الوطني.. فعاليات يومية لتعليم “العرضة السعودية” وصناعة “المسابيح” في بيت حائل

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يشهد بيت حائل المقام في متنزه أجا بارك، فعاليات يومية لتعليم العرضة السعودية للصغار في مشهد يهدف إلى تعزيز الإرث الوطني العريق، والتوعية والتثقيف بأسسها وفنونها إسهاماً في تنمية روح الفخر والعزة بماضٍ راسخ ومجد يضرب في عمق التاريخ.

ويشارك الأطفال الزائرون بالتجمل بالزي السعودي لأداء العرضة السعودية، حيث تتعالى أصوات الصغار في أرجاء بيت حائل يشاركهم جَمع من الزوار ممن أعجبوا بتمايل السيوف بأيدي صغيرة بارعة.

كما يضم متنزه أجا بارك ركناً لصناعة المسابيح “السبحة” التي تعد من أهم الروافد التراثية المستوحاة من واقع البيئة، ومن الحرف القديمة المحفوظة والمتوارثة على مر الأجيال. وفق “أخبار 24”.

وتتنوع صناعة المسابيح حيث إن فيها الخامات المعروضة لأكثر من 35 خامةً التي تستورد من مختلف دول العالم لتصنع منها المسابيح بأشكال متعددة، وتتفاوت أسعار السبحة الواحدة من 10 ريالات إلى 40 ألف ريال.

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بهدف تعزيز الإرث الوطني.. فعاليات يومية لتعليم “العرضة السعودية” وصناعة “المسابيح” في بيت حائل

جديد المحليات
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