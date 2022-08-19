وفاة طفل بصاعقة رعدية وانهيار صخري.. جازان تشهد حوادث متفرقة بسبب الأمطار

شهدت مدن جازان هطول أمطار وصواعق رعدية متفرقة؛ ما أدى إلى وقوع عدة حوادث تمثلت بانهيار صخري، ووفاة طفل، وغرق مركبة.
وتسبب انهيار صخري بفيفا في إتلاف بعض المنازل والمركبات وشهدت أماكن سقوط صخور وجسور، ما استنفر فرق الدفاع المدني والجهات المعنية للحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول.
كما تعرض طفل يبلغ من العمر 12 عاماً إلى صاعقة رعدية في محافظة صبيا أدت إلى وفاته؛ وذلك أثناء خروجه عصراً مع ذويه قرب أحد أحواش الغنم التي يربونها.
ونجا قائد مركبة من الموت بعد أن تعرضت مركبته للغرق في سيول منقولة لكوبري العدايا الطريق الرابط بين محافظة صبيا وقرى قوز الجعافرة.
وأوضح المواطن يحيى موسى لـ”أخبار 24″ أن تعثر مشروع جسر العدايا لسنوات تسبب في معاناة الأهالي بقرى العدايا وقوز الجعافرة، حيث يتواجد أكبر تجمع سكاني في القرى التابعة لمحافظة صبيا.
ولفت إلى أن المنطقة تشهد منذ 5 سنوات على تعثر مشروع الجسر، وغرق المركبات والمارة ومحاصرة السكان في قراهم وانقطاع الخدمات.
مع تواجد #الدفاع_المدني.. نجاة قائد مركبة تعرضت للغرق في سيول منقولة نجمت عن أمطار غزيرة بـ #جازانhttps://t.co/N5oZGPfQ0A pic.twitter.com/plRD6qqRzs
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 19, 2022