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جديد المناطق > أمير تبوك يعزي أسرة خوجة في وفاة الأديب عبدالمقصود خوجة
22/08/2022   12:36 م

أمير تبوك يعزي أسرة خوجة في وفاة الأديب عبدالمقصود خوجة

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قدم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة خوجة في وفاة فقيدهم الأديب عبدالمقصود محمد سعيد خوجة .

وأعرب أمير المنطقة عن صادق تعازيه لأسرة خوجة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب المهندس محمد سعيد خوجة نجل الفقيد باسمه ونيابة عن أسرتهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.وفق “أخبار 24”.

وكان الأديب ورجل الأعمال عبدالمقصود محمد سعيد خوجة، أحد رموز الثقافة في المملكة وصاحب الاثنينية المعروفة بمحافظة جدة، قد توفي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة، إثر معاناته المرض.

أمير تبوك يعزي أسرة خوجة في وفاة الأديب عبدالمقصود خوجة

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