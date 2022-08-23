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جديد الخرج > الأمر بالمعروف تفعّل حملة “حقُّ الله” التوعوية في مستشفى الملك خالد بالخرج
23/08/2022   8:33 ص

الأمر بالمعروف تفعّل حملة “حقُّ الله” التوعوية في مستشفى الملك خالد بالخرج

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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، فعاليات حملة “حقُّ الله” التوعوية، عبر الشاشات الإلكترونية، بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالمحافظة، وذلك لتعظيم قدر التوحيد وتعزيزه، وتستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع، بوسائلها المختلفة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الحملة تهدف إلى تعزيز تعظيم حق الله -جل وعلا-، وبيان حقه على خلقه، وأنه من أعظم الواجبات المتحتمات على المكلفين، مبيناً ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها إلى عهدنا الحاضر، في حفظ جناب التوحيد والعقيدة الصحيحة ، ومشيداً بتعاون الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومثمناً متابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة للحملات والبرامج التوعوية .

الأمر بالمعروف تفعّل حملة “حقُّ الله” التوعوية في مستشفى الملك خالد بالخرج

جديد الخرج
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