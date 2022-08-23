أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وعلى أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
وأضاف أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، ستنشط على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (43 درجة في مكة المكرمة، و41 درجة في المدينة المنورة، و44 درجة في الرياض، و45 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة).