بيع صقرين بـ71 ألف ريال في المزاد الدولي لإنتاج الصقور بالرياض

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم بالرياض، اليوم (الاثنين)، بيع صقرين بقيمة 71 ألف ريالٍ.
ويستضيف المزاد في نسخته الثانية أكثر من 40 مزرعةَ إنتاج رائدةً من أكثر من 17 دولةً من مختلف أنحاء العالم، أبرزها: الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا؛ ليصبح أكبرَ مزاد للصقور على مستوى العالم.
وجاءت بداية المزاد مع الصقر الأول فرخ جير شاهين من مزرعة SB FALCON الفرنسية، وقد بِيعَ بمبلغ 30 ألف ريالٍ، وبِيعَ الصقرُ الثاني فرخ جير شاهين لمزرعة SULLIVAN-MEWS,LLC الأمريكية بمبلغ 41 ألف ريالٍ. وفق “أخبار 24”.
ويوفِّرُ المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور التي من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية.