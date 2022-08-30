بحضور 50 خبيرًا.. “الغطاء النباتي” يقيم ورشة عمل ضمن دراسات مبادرة السعودية الخضراء

أقام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور أكثر من 50 خبيرًا ومختصًّا محليًّا ودوليًّا، ضمن مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير؛ لتحقيق مستهدف زراعة 10 مليارات شجرة.
وعُقِدت ورشة العمل بالتنسيق مع معهد الزراعة الصحراوية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور ممثلين لوكالتي الزراعة والمياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.
وتناولت عدة موضوعات علمية ومحاور، أبرزها الزراعة في النطاق البيئي مثل الأودية والغابات والمتنزهات والمراعي والمنهجيات العلمية في زراعتها أو إعادة تأهيلها، والنطاق الحضري ويشمل الطرق الداخلية والمباني الحكومية والتجارية والحدائق العامة والمساجد وآلية تشجير المدن، وتطوير البيئة فيها باستخدام أحدث التقنيات والتجارب الدولية وكذلك الأحزمة الخضراء، وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز قد أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، وعقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية؛ لتقييم واقع التشجير في المملكة وتحديد احتياجاته المستقبلية.