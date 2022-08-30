وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الثلاثاء) اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية، لتقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية ودعم خطة التحول الرقمي.
وتضمنت الاتفاقية عدة مسارات، منها دمج المنصات الحكومية، وتطوير رحلة تجربة العميل والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومتابعة الجهات التابعة للوزارة من ناحية نشر الخدمات المشتركة لديها وفق الخطط التنفيذية المعتمدة.
كما تشمل تقديم الدعم والتمكين لتنفيذ وإتمام الأعمال، إضافة إلى تطوير آلية تشغيل المنصات الرقمية بما يتواءم مع برنامج الحكومة الشاملة، وتسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات حكومية موحدة تركز على المستفيد. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة إلى بناء علاقات تكاملية وشراكات استراتيجية مع كافة الجهات والمؤسسات في جميع قطاعات الدولة لتطوير خدماتها وفق رؤية المملكة 2030.